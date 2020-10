Dritto e Rovescio, intervista a GIorgia Meloni

La leader di Fratelli d’Italia,sarà ospite digiovedì 22 ottobre a Dritto e Rovescio , in prima serata su Rete 4, per commentare dati e strategie per fronteggiare lache sta colpendo duramente non solo l’Italia ma tutta Europa. Al centro del dibattito, le restrizioni introdotte da governo e regioni, le mancanze organizzative della macchina della prevenzione presieduta da istituzioni centrali e locali e le problematiche organizzative del settore dei trasporti pubblici.Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato come di consueto aipiù colpiti dalla crisi, molti dei quali temono di perdere il loro posto di lavoro con lo sblocco dei licenziamenti, e ai disagi di ristoratori e titolari di locali notturni toccati dal coprifuoco imposto da alcune regioni.Qui in alto la puntata del 15 ottobre.