Covid e il Natale, un pasticciere: “Sul conto restano 3 euro"

In collegamento con lo studio di, interviene Silvio Bessone, pasticciere di Vicoforte, che critica le norme per la gestione della pandemia prese dal governo: "Personalmente. Oggi sul mio conto ho 3 euro e 70 centesimi. Sono molto attivi inveceche si stanno adoperando per sostituire le banche. Io sono nato povero e potrei tornare povero. Noi imprenditori generiamo il prodotto interno lordo"."Una politica fatta da persone che non hanno mai lavorato. Noi in questo laboratorio produciamo prodotti artigianali. Siamo un'intera famiglia, una comunità, stiamo tutti nella stessa barca.", conclude il pasticciere.