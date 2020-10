A Dritto e rovescio le proteste di commercianti e lavoratori

in prima serata su Rete 4 dalle 21.25 e in streaming su Mediaset Play, al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio , il programma di approfondimento condotto daampio spazio sarà dedicato alleproteste di commercianti e lavoratori di tutta Italia colpiti dalle restrizioni introdotte dall’ultimo Dpcm, con testimonianze e racconti in diretta.Nel corso della trasmissione, focus anche sulla seconda ondata di contagi da coronavirus con l’analisi del, sulla gestione dell’immigrazione in questo periodo di emergenza sanitaria e su un’inchiesta sull’origine della pandemia e sulle responsabilità e omissioni della Cina.Qui in alto la puntata del 22 ottobre.