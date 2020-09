Ospite nello studio diracconta la sua esperienza personale dopo la nascita dei suoi due gemelli, Lorenzo e Carlotta: "Quando me li hanno messi sulla pancia non ho provato niente".La regina derivela a Barbara d'Urso di aver sofferto di una: “Quello che accade all’interno del grembo e nella testa di una donna non è calcolabile. Si vede troppo la parte bella, la famiglia del Mulino Bianco”.Valentina Persia lancia poi un messaggio per tutte le donne e gli uomini: "Io vorrei far capire a tantissime donne che non sono sole, che potrebbe essere fisiologico. Potrebbe accadere che il tuo corpo è in una situazione di stallo.Si vede sempre e solo il bello della maternità invece io sono il contrario. È quando si cade che si trova la vera maternità".