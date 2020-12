Ospite di, parla per la prima volta in tv, che è tornato a casa, dopo una lunga degenza in ospedale in seguito a. Proprio questo incidente ha messo in discussione la partecipazione di Maria Teresa Ruta alfino all'ultimo momento.“Le persone che hanno visto l’incidente hanno detto questo è morto. Io deliravo per il dolore che permeava il mio corpo quindi mi hanno indotto il coma. È successo il 26 agosto", spiega Stefano a Barbara d'Urso, "Maria Teresa si è catapultata da Atene e per diversi giorni. Quando la situazione è migliorata, riuscì ad avere quella serenità per entrare nella casa. La riabilitazione è un percorso soggettivo. Penso che nell’arco di un anno, io sia a posto".