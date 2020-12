Pietro Delle Piane: "Non ho tradito Antonella Elia"

"Io non mi ritengo single. Dopo una storia di quasi due anni bisognerebbe un attimo parlarsi: io e lei non ci siamo ancora parlati. Abbiamo litigato, ma non l'ho tradita". Ospite aracconta come è finita la sua storia d'amore con Antonella Elia.L'attore però non si dà per vinto, e chiede all'opinionista del Grande Fratello Vip un confronto per provare a chiarirsi e recuperare il rapporto. "Abbiamo avuto una discussione accesa e io ho lanciato il suo telefono contro il muro: questo smartphone, quando prende una botta forte, va in SOS e sono arrivate le forze dell'ordine", racconta Pietro, "non le ha chiamate lei".