Paola Caruso: "Mia madre doveva lottare per me"

"Sono delusa, sono arrabbiata con lei, lei poteva tenermi, lei poteva lottare per me. Io penso che lei l'ha sempre saputo: si è avvicinata dopo 35 anni, guarda caso quando tutte le altre persone che sapevano come è andata sono morte. Vorrei sapere la verità". Ospite aspiega perché ha dei dubbi sulla madre biologica, la cui identità è stata rivelata solo di recente a Live - Non è la d'Urso."Nel mio cuore me lo sento che non mi ha detto la verità", dice in lacrime la showgirl, madre di Michelino, "lei poteva lottare per me e invece non lo ha fatto: tutte le versioni che mi ha dato su questa storia sono differenti, c'è qualcosa sotto".