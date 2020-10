Marco Carta dopo l'assoluzione: "È stato un anno e mezzo terribile"

"Grazie a tutti, sono felice ma un po' di rabbia c'è. Un anno e mezzo di vita non te lo dà indietro nessuno, non è pagabile. Non esiste una macchina del tempo. È stato un anno e mezzo terribile, bruttissimo, per quanto io sia sempre sereno, anche sui social. Nessuno mi vede mai col muso e non è una recita: è il mio modus operandi". Dopo l'assoluzione in appello dall'accusa di furto aggravato,è ospite a Domenica Live per raccontare come ha vissuto questo periodo."Mia nonna sarebbe stata felicissima ma purtroppo non c'è più", continua il cantante, "è stato un processo mediatico dove ognuno ha detto quello che voleva, come voleva, indirizzato dove voleva: ora tiro fuori le pa**e, sono arrabbiato".