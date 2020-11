Le lacrime di Barbara d’Urso per Stefano D’Orazio

è visibilmente emozionata nel ricordare, scomparso dopo essere risultato positivo al Covid-19. Barbara d'Urso eerano amici da circa quarant'anni e proprio la conduttrice ha fatto da testimone al suo matrimonio nel 2017.Nello studio di, è ospite ancheche ricorda con affetto l'amico di una vita: ". La cosa peggiore è l'idea di morire da soli, improvvisamente". “Un giovedì sera lui ha avuto la febbre alta e Titti, sua moglie, ha chiamato l'ambulanza. È stato una settimana in ospedale e poi non ce l’ha fatta. La cosa più terribile in questo momento è che te ne vai senza avere nessuno vicino", racconta Barbara d'Urso.