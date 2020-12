Iva Zanicchi: "L'ultima videochiamata di mio fratello è stata con me"

Condividi

"Mio fratello era un grave cardiopatico e il Covid se l'è portato via". A Domenica Live Iva Zanicchi racconta il suo lutto e ricorda il fratello Antonio.



"All'inizio ha avuto la febbre molto alta e non riusciva a calare. Eravamo nello stesso reparto, anche con mia sorella, lo avevano chiamato il "reparto Zanicchi". Quando sono uscita la dottoressa mi è ha chiamato dicendomi che l'infezione era ancora in corso. Il terzo giorno che sono uscita arriva un'altra telefonata in cui mi dicevano che non ce l'avrebbe fatta e che avremmo dovuto accompagnarlo verso la fine", spiega la cantante.



L’ultimo saluto è stato in videochiamata. “Mi ha salutato, poi più niente. Vorrei fare un appello però: vorrei che concedessero ai famigliari di chi muore per Covid di stargli vicino in qualche modo".