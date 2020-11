Gilles Rocca: "Sono andato via di casa a 13 anni per fare il calciatore"

, ultimo vincitore di Ballando con le Stelle, è diventato famoso durante l’ultimo Festival di Sanremo dopo l’esibizione di. Sono bastati pochi secondi alper conquistare i social e arrivare alla notorietà televisiva.Nello studio di, Gilles Rocca racconta a: “Dopo l'uscita di Bugo ho vagato un pochino per lo studio. Bugo era scappato in albergo. In 19 anni di Festival di Sanremo ne ho viste tante. L’emozione più grande è stato conoscere Mike Tyson, era timidissimo".Parlando della sua vita privata, Gilles confidae l'amore per la sua fidanzata Miriam: “Sono andato via di casa a 13 anni per fare il calciatore. Poi mi sono rotto il femore, ho avuto un bruttissimo incidente giocando a calcetto. Con Miriam stiamo insieme da 12 anni. Non sono una persona gelosa. Per ora non pensiamo al matrimonio".