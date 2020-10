Dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip per stare vicino ai suoi cani,è stata molto criticata dalla sorella Sabina. Le due si confrontano nello studio di Domenica Live: “Io sono sconvolta da queste dichiarazioni. Io sono una persona che prega e".“Io sono arrabbiata con lei perché è uscita dal Grande Fratello. Una volta che hai la possibilità di lavorare. Io dico che lei doveva rimanere nella casa", spiega la sorella Sabina, "Non ci sarebbe niente di male nell'andare da uno psicologo, non è una cosa di cui vergognarsi. Lei dice che è colpa dei nostri genitori se è uscita dalla casa del GF Vip.. Mamma e papà hanno 75 anni e hanno un gatto, come possono prendere 7 cani".“Io non ne posso più. Sono una persona sana. Io mi mantengo da sola. Tu mi hai mai aiutato un giorno con i miei sette cani?“, replica Flavia.