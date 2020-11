Edoardo Stoppa e la proposta di nozze a Juliana Moreira a New York

"Empire State Building, a New York: l'ho portata in cima, c'era un mio amico pronto con il video, tutto preparato, mia figlia Lua nel marsupietto perché volevo ci fosse anche lei. Mi metto in ginocchio con l'anello, la guardo negli occhi le dico Amore... e lei mi ha quasi vomitato addosso". Ospiti aparlano della loro relazione, dopo due figli e a tre anni dal matrimonio."La dichiarazione più romantica del mondo", scherza Edoardo, ricordando che la fidanzata era stata male. "Gliel'ho detto che stavo male", si difende la showgirl brasiliana, "ma ormai aveva già organizzato tutto".