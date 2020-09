Daniel McVicar, l'attore di Beautiful accusato dall'ex moglie

"Sono stato accusato dalla mia ex moglie di maltrattamento in famiglia, aggressione con lesioni e mancato mantenimento di mio figlio. Non posso dire perché l'ha fatto, ma nego queste accuse". A Domenica Live si difende dalle accuse della moglie espiega la vicenda.Prima della prima udienza, la donna ha ritirato la denuncia, ma ora l'iter è avviato. L'attore di Beautiful, oggi 62enne, nega i maltrattamenti o eccessi di gelosia, e incalzato dalla conduttrice fa un appello affinchédenuncino i loro aguzzini.