Ciccio Graziani racconta l'incidente: "Ho avuto paura di morire"

"Ho avuto la fortuna di cadere su un tappeto di erba sintetica. Ho commesso una stupidaggine senza pensare alle conseguenze: c'era una parte della rete in alto che si era rotta e sono salito per rammendarla. Quando ero a 5-6 metri di altezza si sono dissaldati i rampetti in acciaio che tengono insieme la scala e sono caduto". ,In collegamento con Domenica Live racconta il brutto incidente che lo ha visto coinvolto.L', oggi 67enne, si è fratturato sei vertebre e undici costole. "Le prime 48ore in terapia intensiva sono state toste", racconta in lacrime "ho avuto paura di morire, qualsiasi movimento mi provocava un dolore fortissimo".