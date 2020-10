Nello studio di, ex compagna di(attuale partner di Maria Teresa Ruta), risponde alle parole della concorrente del Grande Fratello Vip. La donna mette in discussione la versione raccontata dasul rapporto tra lei e Roberto Zappulla: ". Non è stata una storia di una notte come racconta lei. Lei si è permessa di infangare il mio nome di donna".Anna Parziale racconta come avrebbe scoperto il tradimento di Roberto: "Quando lui ha conosciuto Maria Teresa, io stavo con Roberto da 10 anni. Abbiamo avuto nostro figlio Manuel dopo 4 anni che stavamo insieme. Dopo aver conosciuto Maria Teresa, lui mi ha detto che aveva trovato un lavoro a Milano e io mi sono fidata.".