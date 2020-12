Amedeo Goria smentisce Maria Teresa Ruta

"Mi hanno fatto tre proposte indecenti. Amedeo mi ha detto che il programma sarebbe stato importantissimo e per una volta mi avrebbe perdonata davanti a una grandissima opportunità ". Con questa frase, Maria Teresa Ruta aveva parlato dell'ex marito Amedeo Goria all'interno della casa del Grande Fratello Vip., il giornalista sportivo replica alle parole dell'ex moglie tramite un videomessaggio: “. Io nella mia vita matrimoniale non mi sono mai sognato di darle dei consigli per la sua crescita professionale. Un’altra cosa è essere comprensivi, non sono un padre padrone, sono frutto di una cultura liberale. Io permetto a tutti di comportarsi come credono. Anche con Maria Teresa Ruta sono sempre stato molto libero".interviene in studio per dire la sua: “La sensazione è che spesso non si parlano, e poi al Grande Fratello vengono fuori delle rivelazioni che non conoscevo. Noi figli ci troviamo in grande difficoltà”.