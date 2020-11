Alessia Merz: "A Non è la Rai, la competizione partiva dai genitori"

Dal debutto televisivo a 18 anni nello studio dia velina di Striscia la Notizia,, ospite di, racconta la sua carriera in tv insieme a Barbara d’Urso: “A Non è la Rai, io parlavo di selezione naturale. Il primo giorno mi stavo sedendo in prima fila e mi hanno tolto la sedia.. Metti insieme 140 ragazze, eravamo già delle ienette”.Parlando della sua storia con(sposato nel 2004), la showgirl aggiunge: “Con lui è stato un colpo di fulmine. Uno sguardo una sera a cena. Siamo stati insieme una settimana, poi lui è partito in ritiro. Ci siamo sposati dopo poco tempo, un anno dopo il primo figlio e poi l’altro. Abbiamo fatto le cose velocemente”.