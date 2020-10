Demet Özdemir ospite a Verissimo sabato 17 ottobre

, l'attrice protagonista insieme a Can Yaman di DayDreamer - Le ali del sogno , è ospite di Verissimo sabato 17 ottobre dalle 16 su Canale 5. Demet è un'attrice turca del 1992 nata a Izmit e vissuta a Istanbul. Modella, cantante, ballerina e attrice, ha esordito per il piccolo schermo nel 2013, lavorando per diverse serie tv e anche per il cinema. In Daydreamer - Le ali del sogno interpretala protagonista femminile della serie.L'attrice affianca Can Yaman (il Ferit Aslan della serie Bitter Sweet - Ingredienti d’amore) che dà il volto a Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria: Sanem troverà lavoro nella sua azienda e tra i due nascerà un legame fortissimo.