DayDreamer Magazine, il nuovo numero in edicola giovedì 22 ottobre

Daarriva in edicola e nei corner riviste della grande distribuzione il nuovo numero di, dedicato alla serie-fenomeno di Canale 5. Protagonista dell’unica rivista ufficiale sulla soap campione d’ascolti Can Yaman , il divo internazionale che sta riscuotendo un grande successo anche in Italia.Non mancheranno moltissime curiosità e contenuti inediti, tra cui le interviste esclusive al celebre attore Ali Yagci, l’interprete di Osman, e al produttore Faruk Turgut. Sarà possibile scegliere una speciale opzione che vede allegati al magazine due dvd con i primi 10 episodi di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore , la serie di Canale 5, sempre con Can Yaman, in onda nella scorsa stagione. I DVD con i successivi episodi saranno in edicola, separatamente alla rivista, ogni giovedì, a partire dal 29 ottobre.Dopo che la prima collezione - uscita in luglio - è diventata introvabile, dasaranno disponibili i nuovidi DayDreamer in una versione completamente rinnovata. Dodici immagini in maxi-formato faranno compagnia per il 2021 a tutti gli appassionati della serie. Entrambe le iniziative, che consolidano ulteriormente l’importanza del brand Daydreamer, sono a cura di Fivestore, marchio per le iniziative editoriali di Mediaset, su licenza ufficiale Gold Film, casa di Produzione della serie.DayDreamer - Le ali del sogno, la nuova serie televisiva con Can Yaman, il protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, torna su Canale 5 sabato alle 15.10 e domenica dalle 16. Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo di talento e spirito ribelle, che ama viaggi e natura. Di ritorno nella capitale, rileva l’attività paterna - una nota agenzia pubblicitaria - con il fratello Emre, grigio contabile, serio e dedito al lavoro. Le storie dei due ragazzi si intrecciano con quella della timida e sognatrice Sanem Aydın (), il cui sogno è diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos.La giovane donna, per sbarcare il lunario, aiuta il padre nella drogheria di famiglia, in un popolare quartiere della città. E, per rendersi autonoma, Sanem trova lavoro nell'agenzia dove è impiegata anche la sorella. È qui che la ragazza conoscerà Can. Nel cast della serie è presente anche un altro volto molto amato dal pubblico italiano: quello di, vista in Bitter Sweet, che in Daydreamer è Leyla, la sorella di Sanem.