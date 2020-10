DayDreamer, le trame di sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre

Sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobrevanno in onda i nuovi episodi di DayDreamer - Le ali del sogno . Di seguito qualchesulle trame:Daydreamer va in ondacon due episodi econ due episodi.Sanem conduce Can nel luogo dove da piccola si rifugiava per scrivere, e gli mostra una lettera, che profeticamente aveva scritto per lui.Sanem e Can sono ad una cena di lavoro con Ceyda, MacKinnon e Erdinc quando all'improvviso sopraggiunge Fabbri, guastando l'atmosfera.Can decide di recarsi da Fabbri per convincerlo a vendergli la sua quota, ma non riuscendoci lo prende a pugni.Dopo aver picchiato Fabbri, Can viene prelevato dal suo ufficio e arrestato. La sua situazione non è delle migliori.Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in Daydreamer - Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir , nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.La serie è ambientata a Istanbul ed è incentrata sulle vicende della bella e generosa Sanem, che aspira a diventare scrittrice, ma la sua famiglia le impone un matrimonio combinato. Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un'agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell'agenzia, che dopo un piccolo incidente sportivo si ritrova infatti costretto a lavorare per suo padre Aziz. È proprio in quest'occasione che Can e Samen si incontrano, instaurando piano piano un rapporto davvero speciale tra di loro. Nascerà l'amore?