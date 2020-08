DayDreamer, le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre

Da mercoledì 10 giugno va in onda su Canale 5 DayDreamer - Le ali del sogno , serie campione d’ascolti realizzata in Turchia e distribuita in 21 paesi. In prima visione assoluta, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45 su Canale 5. DayDreamer mette in scena emozioni, intrighi e passione, tra cui spicca la presenza di Can Yaman , il protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e l'attrice turca Demet Özdemir . Ecco ledella prossima settimana.Sanem e Can rimangono bloccati in ascensore e parlando e chiarendosi, decidono di rimanere buoni amici. Nonostante questo, però, trascorrono la notte insieme.L’unica preoccupazione di Leyla è avere chiarimenti sul comportamento ingannevole di Emre nei confronti del fratello e non si accorge così dei sentimenti che Osman prova per lei.Nel frattempo Fabbri propone a Sanem di lavorare insieme sui profumi ma Can appare infastidito e non dà il permesso alla ragazza di procedere.In azienda viene organizzato un campeggio per trovare lo slogan e l’idea per una campagna pubblicitaria. Ci sono diversi momenti di gelosia tra Can e Sanem che vengono però interrotti da una tragica telefonata: Emre è rimasto coinvolto in un incidente stradale e si trova in ospedale.