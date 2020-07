DayDreamer, le anticipazioni dal 27 al 31 luglio

Da mercoledì 10 giugno va in onda su Canale 5 DayDreamer - Le ali del sogno, serie turca campione d’ascolti distribuita in 21 paesi. In prima visione assoluta, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45 DayDreamer mette in scena un calembour di emozioni, intrighi e passione, tra cui spicca la presenza di Can Yaman, il protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e l'attrice turca Demet Özdemir. Ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana.



Daydreamer, le anticipazioni delle puntate dal 27 al 31 luglio

Osman riscuote un grande successo come modello tanto che Guliz si invaghisce di lui. Al contrario, Muzaffer vuole dimostrare a tutti di essere migliore di Osman e si fa pubblicità per diventare una star, ma otterrà una spiacevole sorpresa.

Sanem implora Emre di confessare insieme la verità al fratello, ma Emre è contrario perché Can non li perdonerebbe mai. Intanto proprio Can e Sanem lavorano insieme a un progetto che prevede una sceneggiatura scritta dagli utenti del web che viene selezionata per uno spot pubblicitario. Dato il rapporto tra odio e amore che li unisce, la ragazza non vuole svelare di essere lei la responsabile di questo progetto.



I due cercano il quartiere perfetto per le riprese della sceneggiatura, ma le loro opinioni sono molto diverse tanto che arrivano a scontrarsi.



Anche sul set i rapporti fra Deren e Aylin sono tesi: i due non riescono mai a trovare un accordo.



