DayDreamer, la seconda puntata di sabato 10 ottobre

La seconda puntata di Daydreamer - Le ali del sogno diè disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play.Sanem e Can sono a una cena di lavoro con Ceyda, MacKinnon e Erdinc quando all'improvviso arriva Fabbri e si siede a un altro tavolo. McKinnon si stranisce perché detesta l'imprenditore francese, che in passato ha causato alla sua azienda gravi problemi lavorativi. Can Yaman interpreta Can Divit , fotografo di talento e spirito ribelle, che ama viaggi e natura. Di ritorno nella capitale, rileva l’attività paterna - una nota agenzia pubblicitaria - con il fratello Emre, grigio contabile, serio e dedito al lavoro. Le storie dei due ragazzi si intrecciano con quella della timida e sognatrice Sanem Aydın (Demet Özdemir), il cui sogno è diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos.La giovane donna, per sbarcare il lunario, aiuta il padre nella drogheria di famiglia, in un popolare quartiere della città. E, per rendersi autonoma, Sanem trova lavoro nell'agenzia dove è impiegata anche la sorella. È qui che la ragazza conoscerà Can. Nel cast della serie è presente anche un altro volto molto amato dal pubblico italiano: quello di Oznur Serceler, vista inBitter Sweet, che in Daydreamer è Leyla, la sorella di Sanem. Qui sotto, nel video, conosciamo meglio