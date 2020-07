DayDreamer, il calendario in edicola dal 22 luglio

Mercoledì 22 luglio esce il primo prodotto ufficiale sul mercato italiano legato alla nuova soap campione d’ascolti del day-time di Canale 5: Daydreamer – Le ali del sogno . Nelle edicole saranno disponibilicon le più belle immagini dei protagonisti della serie, a cominciare dall’acclamatissimo Can Yaman . 16 mesi da sogno (settembre 2020 - dicembre 2021) in compagnia degli interpreti più amati del momento.Inoltre, non mancheranno le schede dei personaggi e una raccolta delle loro frasi più iconiche. E ancora, giovedì 6 agosto in uscita in edicola e nei corner riviste della grande distribuzionededicato esclusivamente alla serie fenomeno di Canale 5, per scoprire qualcosa di più sugli attori principali, conoscere in anticipo cosa succederà nelle puntate non ancora andate in onda o semplicemente per sfogliare le immagini di Can Yaman. E poi, tante curiosità sulla soap, l’oroscopo dell’estate e quattro poster da staccare e appendere.