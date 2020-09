DayDreamer, doppio appuntamento speciale sabato 5 e 12 settembre

dalle 14.10 su Canale 5 doppio appuntamento speciale con, con due episodi ciascuno. Non solo: tre episodi di DayDreamer vanno in onda anche lunedì 7 settembre in prima serata dalle 21.20.Sanem, grazie alla sua creatività, ha ottenuto un incarico di riguardo in vista della presentazione per la Compass Sport. Can ed Emre si sono chiariti, e hanno fatto pace. Emre è convalescente a casa di Can, e gli ha assicurato di aver chiuso con Aylin.Sanem crea un profumo speciale per Can, che resta impressionato dalla potenza dell'essenza. La ragazza poi, decisa a smascherare il doppio gioco di Emre, lo minaccia di raccontare tutta la verità a Can. In biblioteca Sanem trova la dedica di Can su un libro sulla storia delle Galapagos, e Ceyda è decisa più che mai a conquistare Can. Nel frattempo, in ufficio, sono tutti in forte agitazione: una spia ha installato una telecamera nascosta e Sanem è convinta che sia stato Emre. Decide così di affrontarlo e di smascherare il suo doppio gioco ma il ragazzo la anticipa raccontando a Can una verità diversa.Can si presenta furioso negli uffici di Fabbri ma non riesce a incontrare l'uomo di persona perché si è nascosto sapendo che Can lo avrebbe affrontato. Il lancio della campagna pubblicitaria di Compass Sport è vicino e Ceyda passa sempre più spesso a trovare Can in ufficio. Troppo spesso.DayDreamer - Le ali del sogno, la nuova serie televisiva conil protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore , va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi della serie saranno disponibili anche in streaming sul portale Mediaset Play.Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in Daydreamer - Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir , nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo.La serie è ambientata a Istanbul ed è incentrata sulle vicende della bella e generosa Sanem, che aspira a diventare scrittrice, ma la sua famiglia le impone un matrimonio combinato. Sanem decide di realizzare le sue aspirazioni ed approda in un'agenzia pubblicitaria dove conosce il bellissimo Can Divit, il figlio del proprietario dell'agenzia, che dopo un piccolo incidente sportivo si ritrova infatti costretto a lavorare per suo padre Aziz. È proprio in quest'occasione che Can e Samen si incontrano, instaurando piano piano un rapporto davvero speciale tra di loro. Nascerà l'amore?