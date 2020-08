DayDreamer, chi è il doppiatore di Can Yaman

, 38 anni il 6 ottobre, è il, l'attore turco protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno Bitter Sweet - Ingredienti d'amore . Nato a Roma nel 1982, il doppiaggio ce l'ha nelle vene:è tra i doppiatori italiani più famosi, avendo prestato la sua voce a grandi attori come Mel Gibson, John Belushi, Billy Crystal, Gary Oldman, Tim Curry.Anche la voce di Daniele è entrata nelle case di milioni di italiani, non solo grazie alle avventure di Can Divit e Ferit Aslan nelle due serie tv turche. È la voce di Shia LaBeouf in Wall Street - Il denaro non dorme mai, di Timothée Chalamet in Hostiles - Ostili, di Dylan O'Brien nella trilogia Maze Runner. Ancora: ha lavorato ai film di animazione Biancaneve e gli 007 nani, Ralph Spaccatutto e Inside Out, interpretando Paura. Ha prestato la voce anche a John Snow, il personaggiodide Il trono di spade (Game Of Thrones).Nel video qui in alto, il suo messaggio per i fan di DayDreamer dalla sala di doppiaggio, insieme alla direttrice Francesca Bertuccioli.