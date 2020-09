DayDreamer, anticipazioni sull'episodio del 7 settembre

Cosa succederà nell'episodio diche andrà in onda lunedì 7 settembre? Qui sopra trovate una breve anticipazione.Sanem crea un profumo speciale per Can.DayDreamer - Le ali del sogno, la nuova serie televisiva con Can Yaman , il protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore , va in ondaTutti gli episodi della serie saranno disponibili anche in streaming sul portale Mediaset Play.Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in Daydreamer - Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir , nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo. Nel video qui sotto, conosciamo meglio Can Yaman.