DayDreamer, anticipazioni sull'episodio del 17 agosto

Cosa succederà nell'episodio che andrà in onda lunedì 17 agosto di? Qui sopra trovate una breve anticipazione.Mekvibe esce con Nihat dall'ospedale. L'anello che ha ingerito per sbaglio, sta scendendo nello stomaco e il giorno seguente dovrà subire un piccolo intervento per toglierlo.DayDreamer - Le ali del sogno, la nuova serie televisiva con Can Yaman , il protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore , va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi della serie saranno disponibili anche in streaming sul portale Mediaset Play.Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, in Daydreamer - Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir , nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo. Nel video qui sotto, conosciamo meglio Can Yaman.