Buon compleanno Can Yaman, il sex symbol turco compie 31 anni

Tanti auguri Can Yaman! Il sex symbol turco, che ha raggiunto la fama grazie alle soap DayDreamer – Le ali del sogno e Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, compie 31 anni. Nato a Istanbul l'8 novembre 1989, è figlio di un avvocato di origini albanesi-kosovare e di una professoressa di lettere macedone.



Quella di attore è in realtà una carriera scelta in un secondo momento. Dopo la laurea in giurisprudenza ha infatti trascorso sei mesi come praticante procuratore prima di decidere di lasciare il mondo da giurista per dedicarsi a quello della recitazione. Una scelta coraggiosa ripagata col successo ottenuto sopratuttto grazie a DayDreamer dove veste i panni di Can Divit, fotografo di talento e dal fascino indiscusso. Un personaggio che ha letteralmente stregato milioni di fan in tutto il mondo.





