Cr4 - La repubblica delle donne Remix mercoledì 5 agosto

La puntata di Cr4 - La repubblica delle donne Remix , con il meglio di questa stagione del programma condotto da pIero Chiambretti, andata in onda mercoledì 5 agosto in prima serata su Rete 4, è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play.In questadedicato all'universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato di Chiambretti, tanti gli ospiti e i personaggi del mondo dello spettacolo: da Cristiano Malgioglio a Shade, da Iva Zanicchi ad Anna Lombardo, fino a Vittorio Sgarbi e allo stilista Philipp Plein.