è un film diretto danel 1980Ambientato in una Roma spopolata dal ferragosto, una commedia costituita da tre episodi intrecciati fra loro in cui troviamo tre protagonisti piu' tre comprimari. Enzo, un bulletto romano, si mette in viaggio con un amico per la Polonia. Scopo: fare strage di cuori. Ruggero, che ha fondato una comunita' hippy, ritrova dopo anni il padre e rientra, per poco, in famiglia. Leo, succube di una madre castratrice, incontra una ragazza in crisi. Quando potrebbe scoccare la scintilla ricompare il fidanzato di lei. Uno sguardo osservatore e malinconico sull'Italia coeva, sulle debolezze e le insicurezze dei «giovani» di quel tempo, sui riverberi e la tensione ancora palpabile del piombo degli anni Settanta.Cast:, Renato Scarpa, Veronica Miriel.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui