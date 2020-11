Il filme' stato diretto danel 2017Per il suo sessantesimo compleanno Ettore Ranieri riunisce intorno a se' la sua famiglia allargata.L'idea e' quella di trascorrere il compleanno lontani dalla civilta', presso una baita di montagna del Trentino. E poiche' Ettore e' un saggista impegnato in una battaglia contro la Rete e in favore dell'universo analogico, pensa bene di interrompere la connessione Internet gettando tutti i suoi famigliari "Internet addicted" nel panico totale. Ognuno di loro ha infatti la sua brava ossessione da coltivare con l'aiuto delle alte tecnologie. Nel gruppo dunque esplodono i conflitti fino a quel momento arginati dal rapporto esclusivo che ciascuno intratteneva con il proprio device.Cast:, Stefano Fresi.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto ''Freccia su'' del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce ''I Film della TV''. Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui