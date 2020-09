è un film diretto danel 1988Un dongiovanni si finge omosessuale per avvicinare una ragazza che gli resiste. Un attempato tipo da spiaggia e' messo KO da un'indigestione. Uno strozzino finanzia, senza saperlo, l'avventura extraconiugale della sua consorte. Due coniugi sono costretti, contro tutti i loro principi, al cosidetto swopping ,lo scambio dei partner. Tutto questo succede a Rimini, in un'estate qualunque.Cast:, Maurizio Micheli, Renzo Montagnani,Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui