è un film diretto danel 1957"Padri e figli" del 1957, interpretato da Vittorio De Sica, Marisa Merlini, Marcello Mastroianni, Franco Interlenghi e Antonella Lualdi e' una commedia all'italiana, che tratta il tema del conflitto tra genitori e figli. Cinque famiglie ed i loro problemi. Il vedovo Vincenzo Corallo della buona borghesia di Roma vive con il figlio Carlo e la figlia Marcella e le sue turbe adolescenziali incomprese. Il dottor Bacci, clinico emerito, e' alle prese con due figli: il fannullone Vezio ed il maturando Sandro, innamorato della compagna di scuola Marcella Corallo. Il giovane Guido Blasi alle prese con le voglie della giovane ed apprensiva moglie Giulia in dolce attesa. La coppia Marchetti in crisi per non poter avere figli. La famiglia di Amerigo Santarelli, guardiano allo zoo di Roma, composta dalla moglie Ines e i cinque figli. Le vicende delle famiglie si snodano fra i litigi, riappacificazioni ed inevitabili legami.Cast:, Antonella Lualdi, Marisa Merlini.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui