Il filmdiretto danel 1976Il commissario Jacovella cerca di fare terra bruciata intorno ad Antonio Biasi, un rapinatore che ha ucciso un carabiniere ed e' poi scappato sull'automobile di un boss della Sacra Corona, Ragusa. Anche gli uomini del malavitoso si gettano all'inseguimento del giovane che nel frattempo, impaurito dalla ferocia dei sicari, decide di costituirsi a Jacovella.Cast: Antonella Lualdi, Giacomo Piperno, John Saxon, Lee J. Cobb.