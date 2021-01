è un film diretto danel 1995E' arrivato l'ultimo giorno di scuola per la classe quarta di un istituto tecnico della periferia di Roma; e' tempo di scrutini, ma anche di ricordi dell'anno appena trascorso. Il campionario umano e' quello consueto, anche se forse ravvivato da una scintilla speciale. La professoressa Majello ha la sua solita aria dolcemente distratta; il vicepreside Sperone ripropone il suo modello di insegnante autoritario e concreto; il professor Vivaldi, idealista incallito, ce la mette tutta per salvare gli allievi in difficolta'.Cast:, Antonio Petrocelli.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui