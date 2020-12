Il filmdiretto danel 1991Genova. Lisa, una giovane cameriera che ha assistito ancora bambina all'omicidio dei suoi familiari, e' animata da un profondo desiderio di vendetta. Quasi per caso un commissario di polizia stanco e amareggiato scopre che Lisa e' l'assassina dell'avvocato difensore dei malavitosi locali. Assieme, i due progettano e mettono in pratica l'omicidio di diversi boss, finche' un giorno la donna non viene scoperta da un informatore della polizia.Cast: Tahnee Welch, Remo Girone, Eva Grimaldi, Nicola D'Eramo.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui