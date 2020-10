è un film diretto danel 1971Indagando sulla morte di una giovane tossicomane, il giudice istruttore Bonifazi, un integerrimo magistrato, scopre dai genitori della morta, che nella sua fine puo' in qualche modo essere implicato l'industriale Lorenzo Santenocito, un ricco e spregiudicato speculatore edile che si serviva della ragazza per intrattenere i suoi altolocati clienti. Nonostante si scopra che l'indiziato non ha colpe, il giudice decide di procedere contro il palazzinaro che rappresenta il marcio di una societa' corrotta da colpire ad ogni costo. Strepitposi entrambi i protagonisti : Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi.Cast:, Yvonne Furneaux, Ely Galleani.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui