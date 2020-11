è un film diretto danel 2003Lorenzo, Leonardo Pieraccioni, e' il titolare della ditta di "Pioggia, Neve e Grandine" che realizza effetti speciali per il teatro, il cinema e la televisione. che realizza effetti atmosferici per il cinema e la televisione, ma e' soprattutto un single convinto. Questa sua liberta' suscita quotidianamente l'invidia dei due suoi piu' cari amici: Taddeo Borromini, Alessandro Haber, e Giandomenico Tardella, Rocco Papaleo, entrambi rampolli di due famiglie nobili, da sempre in lotta, fissati con le scommesse e con diversi matrimoni falliti alle spalle e mogli da mantenere. Lorenzo, chiamato insieme alla sua assistente Nina, Anna Maria Barbera, a lavorare in una villa ad Ischia, conosce Amaranta, una bella ragazza colombiana, di cui si innamora. Lorenzo avra' un'amara sorpresa.Cast:, Angie Cepeda,Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto "Freccia su" del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce "I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui