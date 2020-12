è un film diretto danel 2007Saro e' il figlio di un delinquente siciliano, morto durante l'occupazione avvenuta nel carcere nel quale scontava la pena. Suo padre era tuttavia molto rispettato nell'ambiente paesano, e il suo Padrino, vecchio caro amico, inizia il giovane figlio Rosario alla vita mafiosa, conferendogli diversi "lavoretti" da portare a termine. Saro si rivela sveglio, e questo fa si' che in men che non si dica riesca a scalare i vertici della piramide gerachica di Cosa Nostra, divenendo "uomo d'onore". Ma l'intrigo delle attivita' svolte dall'associazione a delinquere gli si ritorce contro, quando guadagnata la gelosia di Mimmo, figlio del Padrino di Saro, si ritrova immischiato in un delitto che lo porta a divenire scomodo per il clan, un "morto che cammina", come lui stesso si definisce nel film. Fugge dunque al Nord, sotto la protezione della legge ricostruendosi una vita altrove.Cast:, Fabrizio Gifuni, Toni Gambino.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui