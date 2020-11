Il filme' stato diretto danel 1984Marino alla ricerca di una "dimensione" e Glauco alla ricerca di una sistemazione, si presentano e superano gli esami attitudinali per entrare nell'Arma dei Carabinieri. I due, gia' si trovano immediatamente legati da una dispettosa solidarieta'. Marino e' innamorato ma non corrisposto, della cugina Rita, che dimostra di gradire le attenzioni e il corteggiamento di Glauco. Marino chiede allora il trasferimento dalla capitale a Mondovi' dove ad attenderlo trovera' sempre lui, Glauco. La coppia si ricompone; sempre insieme partecipano prima ad una retata di trafficanti di droga e poi non si sottraggono alla tentazione di provare loro stessi "la roba". E' l'unica o quasi, concessione di questi due "fedelissimi" dell'Arma coinvolti alla fine nel sequestro di un gruppo di boy scouts; dopo aver rischiato la vita per la loro liberazione, Glauco - col sorridente benestare di Marino - sposera' Rita.Cast:, Paola Onofri.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto ''Freccia su'' del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce ''I Film della TV''. Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui