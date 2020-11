è un film diretto danel 1998Armando Feroci, Carlo Verdone, e' un volontario romano della Croce Rossa in un paese arabo maghrebino che viene condannato a morte da un gruppo di ribelli islamici, e sono in corso frenetiche trattative per salvarlo. Attraverso una serie di flashback, viene delineato il ritratto di quest'uomo, con interviste a coloro che lo conoscono meglio. E ci si chiede: Armando e' un "coatto" o un eroe? Armando e' un mostro, figlio della societa' attuale, un seduttore a tempo pieno, un millantatore seriale, macho e pasticcione che fugge con la moglie del fratello, provoca un aborto spontaneo alla moglie, si finge il figlio segreto di Elvis Presley e infine si candida come sindaco di Roma.Cast:, Regina Orioli, Paolo Triestino, Ines Nobili.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui