è un film diretto danel 1970Stefano e Giovanna sono una coppia borghese sposata da otto anni. Un giorno conoscono una coppia di ragazzi che stanno facendo il giro dell'Europa, molto aperti dal punto di vista delle relazioni di coppia. Stefano vorrebbe coinvolgere altre coppie nella loro relazione, ma la donna si mostra riluttante. Un po' per scherzo e un po' per gioco, mette un'inserzione sul giornale per ravvivare la monotonia del loro rapporto. Anche Giovanna sembra convincersi e cominciano con molta timidezza e imbarazzo i primi incontri, che si rivelano deludenti. Ma quando conoscono una coppia piu' affine ai loro gusti, qualcosa cambia.Cast: Ugo Tognazzi, Senta Berger, Anna Lucinda Lorenz, Carlo Hilpold.