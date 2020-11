Condividi

Cine34 dedica la prima e seconda serata di quattro giorni a un grande attore e regista del Bel paese, Carlo Verdone, che nasce a Roma il 17 novembre 1950 e ha una storia piena di successi. Deve molto al padre Mario Verdone, docente universitario di storia del cinema che sin da bambino, lo ha avvicinato a questo mondo. L'esordio di Carlo Verdone fu con il cabaret a teatro poi la prima esperienza in tv nel varietà Non stop lo fa conoscere al grande pubblico. Il successo fu talmente grande che a notare Verdone fu direttamente Sergio Leone che lo chiamò per debuttare al cinema.

Il primo film da regista, con l'aiuto di Sergio Leone, fu Un sacco bello nel 1980 poi seguì l'anno dopo Bianco rosso e verdone. Il successo fù straripante e Verdone con la sua romanità fu definito dalla stampa l'erede naturale di Alberto Sordi con il quale in futuro collaborerà in alcune pellicole. Molti film in seguito hanno fatto la storia cinematografica del nostro paese consacrandolo definitivamente come uno dei più importanti personaggi del mondo cinematografico italiano. Due su tutti Compagni di scuola e Viaggi di nozze divenuti ormai dei cult movies.

Nel 2013 Verdone ha anche preso parte al film La grande bellezza in cui è co-protagonista insieme a Toni Servillo.

Oggi ha un film in sospeso, Si vive una volta sola, che il Covid ha rimandato al 2021 e che si spera arrivi il prima possibile in sala.