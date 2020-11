è un film comico diretto danel 2000"Quando tutto sembra essere perduto, bisogna rompere gli schemi". Ercole Preziosi e' un agente di basso rango del mondo dello spettacolo. Ripone le sue speranze nel comico napoletano Rudy Sciacca, ma quando questi prima di uno spettacolo ha un terribile incidente, pensa di essere finito. Disperato, decide di mandare in scena Nicola, il suo autista che in auto e' abituato a raccontare barzellette e da tempo gli chiedeva una possibilita'. Nicola, nonostante il suo stile volgare, riscuote inaspettatamente un grande successo e diventa un personaggio richiesto da tutti. Comincia a fare numerose serate in giro per l'Italia e il suo personaggio diventa sempre piu' ingombrante, anche per il suo manager Ercole.Cast:, Marit Nissen, Anna Safroncik.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto "Freccia su" del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce "I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui