è un film diretto danel 1969Seguito delle avventure di Brancaleone con Vittorio Gassman e Adolfo Celi. Brancaleone con la sua squinternata compagnia e' diretto in Terra Santa, alla conquista del Santo Sepolcro. Ma "Grande e' la fede, stretto lo mare". Durante il percorso, salva la vita a un neonato e poi strappa dal rogo una strega. Vagando nel deserto, ecco apparire la "Morte", a cui piu' volte e' riuscito a sfuggire. Ancora una volta, pero', Brancaleone riesce a salvarsi, poiche' e' la strega a immolarsi per lui.Cast: