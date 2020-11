è un film diretto danel 1982Commedia con Carlo Verdone ed Eleonora Giorgi, vincitrice di 5 David di Donatello e 2 Nastri d'argento. Sergio, imbranato e grigio venditore porta a porta, incontra la collega Nadia presso un facoltoso cliente. Per un equivoco Sergio si spaccia per il riccone e viveur, millantando una vita di avventure e conoscenze alto locate. Pur essendo fidanzato, si innamora di Nadia che e' ossessionata e fan sfegatata di Lucio Dalla. Naturalmente Sergio le confessa di essere un grande amico del cantante. Tra bugie e situazioni inverosimili tenta di destreggiarsi in quella che ormai e' diventata una vera e propria doppia vita.Cast:, Angelo Infanti.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui