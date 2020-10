è un film diretto danel 1996In una zona della campagna toscana vicino a Livorno, la vita di Mario, salernitano sradicato, e' sull'orlo del tracollo. Il ristorante di cui e' proprietario non ha piu' clienti, il suo matrimonio e' ormai fallito,e in piu' incombe la prospettiva di passare il Natale in totale solitudine.Poco distante, anche Renato, Luciano e Tatiana sono nei guai. Perso il lavoro come operai, hanno messo in piedi un allevamento di struzzi in un casale mezzo abbandonato e sperano in un successo dell'iniziativa. Ma intanto i debiti sono cresciuti e i fornitori incombono con le loro fatture. Una via d'uscita si profila: l'attuale compagno di Patrizia, sorella di Renato, e' un assessore regionale che potrebbe garantire l'assegnazione alla piccola azienda di un contributo utile a far tacere i creditori.Cast:, Massimo Gambacciani, Piero Gremigni, Paola Tiziana Cruciani.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui