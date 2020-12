è un film diretto danel 2014Classica commedia con il duo comico pugliese Pio Amedeo. Pio, saltato il matrimonio per un video hard della sua amata, lascia Foggia con Amedeo, l'amico inseparabile. Inizia cosi' un avventuroso viaggio on the road che li porta prima a Roma, poi a Milano fino ad arrivare ad Amsterdam, dove Pio sarebbe dovuto andare in viaggio di nozze. Si ride sui conflitti/differenze nord/sud.Cast: Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi, Massimo Popolizio, Maria Di Biase.Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand di Mediaset Play potrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai il film sotto la voce “I Film della TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui